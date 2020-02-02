Крымская «няш-мяш». Поклонская поделилась фотографиями в голливудском стиле

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась с подписчиками первыми фотографиями с ее «голливудской фотосессии». По словам парламентария, она почувствовала себя звездой во время съемки.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская „няш-мяш“. Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — так подписала фотографии Поклонская.

Она посоветовала подписчикам не критиковать ее, а подарить женщинам поход к фотографу, ведь это поднимает настроение и самооценку. Поклонская предупредила, что не будет выкладывать все фотографии сразу.

Поклонская вспомнила о меме «няш-мяш», который появился сразу же после ее назначения исполняющим обязанности крымской прокуратуры. Японцев настолько впечатлил образ женщины в форме, что ей посвятили множество публикаций в соцсетях, в том числе в стиле аниме.

Наталье Поклонской 39 лет. Она проработала главным прокурором Крыма с 2014 по 2016 годы, сейчас представляет регион в Государственной думе.