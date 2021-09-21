Крымчанин объявил в розыск жену с ребенком, которые сбежали от «чипизации» и масочного режима

Житель полуострова Крым Алексей разыскивает жену, которая пропала вместе с ребенком из-за требования водителя маршрутки надеть маску. Инцидент произошел в пятницу 17 сентября. Интервью с мужчиной опубликовало издание «Подъем».

«Водитель сделал замечание, вызвали полицию. В отделе составили протокол и отпустили. Вечером прихожу домой, а она вещи собирает. До этого она уже говорила: „Я не могу тут жить, тут такое общество…“ На протяжении последнего года она смотрела на YouTube ролики с Сергием Романовым и Сергием Агеевым. Это сектанты. Она человек верующий, но не в ту сторону ушла. Даже батюшка наш в Щелкино так сказал», — сообщил мужчина.

Жена Алексея уверяла, что направляется к своей тете, однако никто из родных так и не видел ее. Мужчина решил не медлить и обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Алексей предполагает, что его жена уехала в секту к Агееву. Незадолго до своего исчезновения она проводила «гадания по Акафисту». По словам мужчины, «это когда бумажки пишут, потом рвут». На одном таком листке было написано «Ехать в общину Агеева».

Самого Сергея Агеева задержали в июле 2020 года. Его обвиняли в создании организации, которая наносит вред здоровью людей. Мужчина пробыл в заключении три с половиной месяца, а затем вышел под подписку о невыезде.