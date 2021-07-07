Крымчане смогут получить скидку в 30% при покупке жилья

Благодаря программе «Стандартное жилье» жители полуострова смогут приобрести недвижимость с 30% скидкой. Эта сумма будет компенсирована собственнику за счет республики, заявил на пресс-конференции вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Например, если в Симферополе квадратный метр стоит 75-80 тысяч рублей, то дольщик, который воспользуется программой, сможет купить квартиру от 45 тысяч рублей за квадратный метр. По мнению Кабанова, это хорошее решение, чтобы решить жилищный вопрос, написало РИА ФАН.

Глава Крыма поставил задачу с 2027 года вводить до двух миллионов квадратных метров жилья. Для реализации этой задачи отобрано шесть площадок в различных муниципальных округах полуострова, отметил Кабанов.

Однако эксперты считают, что такая политика может привести лишь к удорожанию недвижимости на полуострове. Подобная ситуация произошла в целом по России после введения льготной ипотечной ставки для молодых семей.