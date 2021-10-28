Крымчан старше 60 лет отправили в обязательную самоизоляцию с 30 октября

С 30 октября в Крыму начнет действовать режим обязательной самоизоляции для жителей старше 60 лет. Такой пункт есть в указе главы полуострова Сергея Аксенова о введении в республике режима повышенной готовности.

Правило о самоизоляции будет действовать до особого распоряжения. Под его действие попадают не только крымчане старше 60 лет, но и жители с хроническими заболеваниями.

Покинуть жилище можно в случае прямой угрозы для жизни и здоровья, в случае, если человек отправляется вакцинироваться, в магазин, на работу или для того, чтобы вынести мусор.

Новые ограничения не затронут вакцинированных жителей или тех, кто переболел ковидом, уточнила газета «Известия».

Помимо этого, согласно указу, развлекательные центры на полуострове не будут работать в выходные и праздничные дни. Рестораны и кафе будут закрыты с 23:00 до 8:00.

Для посещения ТЦ площадью более 300 квадратных метров потребуется QR-код. Также его нужно будет предъявлять для посещения общепита, парикмахерских, салонов красоты, кино, музеев, цирков, спортивных объектов.

Туристам QR-код будет необходим, чтобы заселиться в санаторий и гостиницу.