Общество 12 февраля 2024, 20:10 Крымчан предупредили о вбрасываемых фейках о теракте Крючков: в Крыму зафиксировали украинские фейки о готовящемся теракте Unsplash

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил россиян, что украинцы в социальных сетях стали активно распространять недостоверную информацию о готовящемся на полуострове теракте. Об этом он сообщил своем Telegram-канале.

«В ряде евпаторийских групп и чатах Telegram осуществлен вброс информации о готовящемся теракте. Информация носит признаки фейка. В ход пошли угрозы детям», — написал он.

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По словам Крючкова, сейчас профильные службы отслеживают связанные с этим фейками аккаунты. Жителей Крыма попросили сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее власти Калужской области назвали фейком появившуюся в Сети информацию о стрельбе в калужских школах. Ее распространением занимались украинские спецслужбы. Губернатор Владислав Шапша отметил, что учебные заведения Калуги в безопасности.