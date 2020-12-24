Крым усилил коронавирусные ограничения

Крым усилил ограничения, которые ввел из-за коронавируса. До середины января там запретили проводить массовые мероприятия в ТЦ, а также — закрыли фуд-корты. Они продолжат работать только на самовывоз и доставку.

Изменения уже внесли в указ главы республики «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Документ опубликовали на сайте регионального правительства.

«В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставки», — сказано в указе.

Власти также запретили проводить массовые и развлекательные мероприятия в торговых центрах. Речь идет о ярмарках, розыгрышах или презентациях. Нельзя проводить и групповые занятия по дополнительному образованию — если они не проходят в удаленном доступе.

В кафе и ресторанах полуострова ввели ограничение на количество посетителей и сократили число посадочных мест — теперь между столиками не должно быть меньше двух метров. Работодателям же запретили проводить корпоративы, в том числе в здании самой компании.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перед новогодними праздниками посоветовала усилить ограничения по коронавирусу из-за нестабильной ситуации в регионе. После ее слов глава Крыма Сергей Аксенов раньше срока отправил школьников на зимние каникулы.