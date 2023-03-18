18 марта 2023, 11:18
Крым стал примером для новых регионов России
Сенатор Цеков рассказал, почему опыт Крыма пригодится новым регионам России
Девять лет назад жители Крыма сделали важный исторический выбор. За это время на полуострове удалось решить многие социально значимые проблемы, вопросы ЖКХ и выровнять цены. Крым является примером для новых регионов России. Об этом газете «Взгляд» рассказал сенатор Сергей Цеков.
«Люди видят, что творится на Украине, сравнивают с нынешней жизнью в Крыму и еще раз убеждаются: выбор 2014 года был правильным», — отметил сенатор.
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По словам Цекова, после воссоединения пенсии крымчан стали на порядок выше, чем были на Украине. По тому же пути должны пойти и новые территории.
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Он обратил внимание, что из-за проблем в ЖКХ и изношенности транспортной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на первом этапе будет что-то похожее на Крым 2015–2016 года, но затем ситуация изменится в лучшую сторону.
Сейчас в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов, общий объем инвестиций в которые приближается к 450 миллиардам рублей.
ДНР
Крым
ЛНР
Запорожье
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