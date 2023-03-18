Общество 18 марта 2023, 11:18 Крым стал примером для новых регионов России Сенатор Цеков рассказал, почему опыт Крыма пригодится новым регионам России РИА «Новости»

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Девять лет назад жители Крыма сделали важный исторический выбор. За это время на полуострове удалось решить многие социально значимые проблемы, вопросы ЖКХ и выровнять цены. Крым является примером для новых регионов России. Об этом газете «Взгляд» рассказал сенатор Сергей Цеков.

«Люди видят, что творится на Украине, сравнивают с нынешней жизнью в Крыму и еще раз убеждаются: выбор 2014 года был правильным», — отметил сенатор.

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По словам Цекова, после воссоединения пенсии крымчан стали на порядок выше, чем были на Украине. По тому же пути должны пойти и новые территории.

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Он обратил внимание, что из-за проблем в ЖКХ и изношенности транспортной инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на первом этапе будет что-то похожее на Крым 2015–2016 года, но затем ситуация изменится в лучшую сторону.

Сейчас в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов, общий объем инвестиций в которые приближается к 450 миллиардам рублей.