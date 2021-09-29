Крым решили сделать главным «легочным»» курортом России

Крым собирается стать главным курортом страны, где люди с поражением легких, в том числе и после COVID-19, смогут пройти реабилитацию и восстановиться. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«До 2030 года российский полуостров станет главным „легочным“ курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма», — сказано в сообщении пресс-службы, которое процитировало РИА «Новости».

Представители правительства подчеркнули, что по инициативе главы республики Сергея Аксенова в Крыму уже подготавливают реабилитационные и медицинские программы. В пресс-службе подчеркнули, что Крым со своими уникальными природным особенностям всегда был популярен среди тех, кому рекомендована легочная терапия. Долгое время крымские санатории занимаются реабилитацией пациентов, которые страдают болезнями легких, в частности, внебольничной пневмонией и туберкулезом.

Аксенов отметил, что Крым не будет ограничиваться коротким пляжным сезоном, он начнет развивать систему реабилитации, диагностики и здравоохранения, пользуясь преимуществом уникальной природы.

«Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания. Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России», — подчеркнул он.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что бархатный сезон на российских курортах закончится 3–5 октября. Пока же самая теплая вода зафиксирована в Ялте — она прогрелась там до +21 градуса. Об этом написала «Газета.ru».