Крым решил бороться с англицизмами с помощью словаря русских аналогов

В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими вариантами. О борьбе с заимствованиями рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, засилье иностранных слов представляет опасность для русского языка и культуры. Поэтому, как подчеркнул политик, настало время с этим покончить, написало РИА «Новости».

«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов», — пояснил он.

Этот словарь презентуют в рамках предстоящего международного фестиваля «Великое русское слово». Он пройдет в Крыму с 6 по 12 июня. В рамках фестиваля состоится и Ливадийский форум, на котором обсудят проблемы и перспективы русского мира.

Осенью прошлого года в честь День словаря, который отмечают 22 ноября (в этот день родился составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль) компания «Яндекс» провела исследование изменений русского языка за последние 100 лет.

Для анализа использовались записи из личных дневников в период с 1900 по 1940 год. Для сравнения с ними эксперты брали тексты статей и комментариев из популярных современных блогов.