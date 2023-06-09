Общество 09 июня 2023, 00:23 Крым проведет курортный сезон «в урезанном варианте» Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму пройдет «в урезанном варианте» РИА «Новости»

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Транспортные ограничения негативно повлияют на поток туристов в Крым в 2023 году, поэтому нынешний курортный сезон проведут в «урезанном формате». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Аэропорт не работает, по транспортной логистике, к сожалению, есть ограничения. И поездами мы максимум 1,5 миллиона туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом люди едут. <…> Поэтому мы проведем сезон в очень урезанном варианте», — сказал он.

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По словам главы региона, туристам в Крыму ничего не угрожает, ведь безопасность на полуострове организовали на высоком уровне. Также Аксенов напомнил, что для туристических компаний, которые не будут сокращать штат сотрудников, ввели компенсации зарплат. На эти цели из федерального бюджета Крыму выделили свыше 2,5 миллиарда рублей.

Ранее многие крымские гостиницы решили снизить стоимость проживания на 30%, чтобы привлечь большее количество отдыхающих. Весной многие гостиницы полуострова выживали за счет местных жителей, путешествующих по Крыму.