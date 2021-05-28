Крым продлил коронавирусные ограничения

Коронавирусные ограничения на работу развлекательных заведений продлили в Крыму. Об этом распорядился руководитель полуострова Сергей Аксенов, сообщил «Крыминформ».

Ограничения будут действовать еще месяц, то есть не до 1 июня, а до 1 июля.

«Слова „по 1 июня 2021 года“ заменить словами „по 1 июля 2021 года“», — говорится в тексте документа.

С 1 марта в Крыму нельзя посещать развлекательные и детские центры в выходные и праздничные дни. Также ограничено количество зрителей в театрах и кинотеатрах — не более 75% заполняемости зала. Экскурсии проводятся для небольших групп.

По последним данным, всего на полуострове заразились коронавирусом 43 191 человек. За весь период пандемии выздоровели 40 319 местных жителей, умер 1341 крымчанин, написало «Утро.ру».