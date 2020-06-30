Крым продемонстрировал высокую активность в голосовании по поправкам
Высокая активность в голосовании по поправкам в Конституцию наблюдается в Крыму. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ Антона Сироткина.
По его словам, участие приняли уже более 50% местных жителей. Есть вероятность, что полуостров опередит даже Чеченскую Республику, которая обычно является лидером по явкам на голосовании.
«Крымчане показывают сплоченность в этом процессе, что радует», — считает Сироткин.