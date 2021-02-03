Крым предложили защитить от санкций особым правовым режимом

Крым решили защитить от западных санкций с помощью создания «особых административных районов» (ОАР). Такой режим позволит обеспечить конфиденциальность региональных инвесторов. Законопроект уже разработало Минэкономразвития.

Сейчас многие российские федеральные компании не работают в Крыму из-за опасения попасть под санкции. В новом законопроекте предлагается ввести конфиденциальность информации об инвесторе, пишет РБК. Новый режим снизит риск объявления ограничительных мер.

В пресс-службе министерства пояснили, что ОАР станут привлекательными для российских компаний, находящихся под санкциями или рискующих под них попасть. Инвесторы смогут работать в Крыму и Севастополе без боязни включения в санкционный список. Особые районы будут распространяться на всю территорию полуострова, как и действующая свободная экономическая зона.

Участниками программы смогут быть российские компании с регистрацией в любом регионе. При этом они должны работать только в Крыму. Для ведения бизнеса компании должны будут заключить договор с правительствами Крыма и Севастополя, а также предоставить необходимый пакет документов.