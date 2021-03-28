Крым предъявит трем гражданам Украины иск по водной блокаде

Трем гражданам Украины предъявят иск по водной блокаде Крыма. Об этом сообщил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — отметил Константинов.

Он уточнил, что речь идет о двух бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а так же об их действующем коллеге Мустафе Джемилеве.

Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду полуострова лежит на прошлом руководстве Украины. Он уточнил, что именно бывшие власти страны семь лет назад разрешили перекрыть Северо-Крымский канал. Однако виновата и нынешняя администрация, потому что не предпринимает действий по отказу от политики блокировки подачи воды на полуостров.

Константинов и раньше не раз заявлял, что подаст иск к организаторам водной блокады. Nation News уточнил, что это планируется сделать в первом полугодии 2021 года. Вице спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб составил 1,47 триллиона рублей.

Ранее в Крыму ответили на угрозу Киева выдворить россиян с полуострова. Ura.ru напомнило, что такое заявление сделал вице-премьер Украины Алексей Резников. Представительства Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов подчеркнул, что его слова не имеют отношения к реальности.