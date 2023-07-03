Общество 03 июля 2023, 13:46 Крым потребовал компенсации от Украины за водную блокаду Парламент Крыма подал иск на 152 млрд рублей к Украине за водную блокаду РИА «Новости»

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Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к властям Украины на сумму более 152,2 миллиарда рублей за устроенную водную блокаду. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель республиканского парламента Владимир Константинов, такое требование подготовили депутаты региона.

Он подчеркнул, что принятие заявления к рассмотрению в суде — это значимое событие и вклад народных избранников в установление справедливости на юридическом уровне. Константинов добавил, что это не единственный иск, который готовят парламентарии полуострова.

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«Мы продолжим работать над формированием претензий к террористическому образованию „Украина“, к Западу, спонсирующему все преступления киевской хунты, в том числе против Крыма и крымчан», — заявил председатель парламента республики.

Это не первая попытка властей Крыма через суд добиться компенсации от Украины за перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году. Ранее депутат Госсовета полуострова Сергей Трофимов заявил, что семь министерств, ведомств и предприятий республики подадут иск к властям Украины с требованием компенсировать ущерб из-за нехватки воды.

Следственный комитет России в 2021 году завел уголовное дело по статье «Экоцид» за водную блокаду Крыма. Фигурантам дела стали 12 человек.