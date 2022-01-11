Крым пообещали напоить условно питьевой водой

Исследования пресной воды, которую добыли в акватории Азовского моря, показали, что после очистки ее можно использовать как для бытовых нужд, так и для питья. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил: в правительстве считают, что такое решение поможет закрыть на полуострове проблему засухи.

До этого Хуснуллин говорил, что данная пресная вода является только технической. Но после того, как будет проведена вся необходимая подготовка, ее можно задействовать и в качестве питьевой, сообщил «Коммерсант».

«Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой. Пригодна для использования в технических целях: полив, системы нагрева и охлаждения. Работы по поиску пригодной воды еще ведутся», — сказал Хуснуллин.

До 2014 года Крым практически полностью был обеспечен водой, которая поступала с территории Украины. Затем киевское правительство решило заблокировать этот канал, и на полуострове начался дефицит. Крымским властям приходится идти на экстренные меры, чтобы находить альтернативные источники водоснабжения. Например, воду стали искать под дном Азовского моря.