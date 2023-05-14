Общество 14 мая 2023, 12:10 Крым поднимет вопрос об отмене решения о передаче полуострова Украинской ССР Константинов: Крым инициирует рассмотрение отмены решения о передаче полуострова УССР РИА «Новости»

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Парламент Крыма инициирует вопрос об отмене решения о передаче полуострова Украинской СССР из РСФСР в 1954 году. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы намерены провести эту работу», — заявил он.

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По словам Константинова, президиум республиканского парламента обсудит тему на ближайшем заседании.

«Поручим рассмотреть эту тему научному совету по праву при главе Госсовета республики Крым», — добавил руководитель парламента.

Крым в результате мирного референдума вошел в состав России в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Жители полуострова практически единогласно проголосовали за воссоединение с Россией. Власти Украины рассматривают Крым как незаконно оккупированную территорию.

В марте ВЦИОМ сообщал, что 86% россиян положительно оценили возвращение Крыма в состав России.