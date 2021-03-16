Крым подаст иск к Украине на 20 трлн рублей из-за водной блокады

Власти Крыма планируют подать иск к Украине из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Его сумма может превысить 10-20 триллионов рублей,

«Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина», — сообщил ТАСС первый заместитель председателя государственного совета Крыма Ефим Фикс.

Для формирования иска против Украины Крым привлек юристов-международников, рассказал Фикс РИА «Новости». На следующей неделе, по его словам, состоится заседание рабочей группы. Фикс отметил, что на подготовку иска уйдет не менее месяца.

Глава республиканского парламента Владимир Константинов возложил ответственность за водную блокаду полуострова на трех бывших крымских чиновников, которые покинули Крым после его присоединения к России. Он намерен инициировать обращение в Генпрокуратуру об открытии уголовных дел о попытке геноцида в отношении этих людей.

Вблизи Ялты построят первую установку для опреснения морской воды. На ее строительство потратят около трех миллиардов рублей.