Крым оказался в тройке приоритетных мест для российских туристов

В результате опроса, проведенного в мае, выяснилось, что 63% респондентов намерены отправиться в путешествие по России, как только отменят карантин. Кромочкин напомнил, что с 15 июня в Крыму отменяется пребывание в обсерваторе для россиян из других регионов.

«А Крым вошел в тройку наиболее приоритетных направлений для таких поездок наряду с курортами Краснодарского края и Санкт-Петербургом», — обратил внимание собеседник информагентства.