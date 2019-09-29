«Крым не наш». На Украине обиделись на правду Олега Винника

«Что касается вопроса Крыма, возможно, сегодня надо смотреть на дело. Я не буду ничего делить и говорить — чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно. Это ничего не дает, когда ты кричишь „Наш Крым!“, а он — не наш на сегодняшний день. Мы ничего не решаем», — поделился мнением артист.

Украинский певец поучаствовал в российском флешмобе за мир Подробнее

Он добавил, что когда крымчане приняли решение вернуться Россию, в ходе передачи полуострова не погиб ни один украинский военный. В то время как в Донбассе постоянно гибнут люди.

«Почему мы делим, почему ставим акценты на какие-то вещи? Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем жизни, судьбы наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли… В непонятной для меня войне», — добавил исполнитель.

Комментируя слова певца, автор сюжета привычно использовала риторику последних пяти лет. Возвращение Крыма в Россию журналистка иначе как «аннексией» не называла, а гражданская позиция Винника ею осталась не понята. Так же украинская журналистка не смогла понять — почему Винник принял участие в записи ролика, в котором снялись и российские артисты, которых перед тем киевские власти признали страшной угрозой для безопасности Украины и ее территориальной целостности — Валерией, Клявером и другими. Артисты призывали к миру.

Винник в итоге попал в базу скандального сайта «Миротворец». Следует заметить, что Винник — это один из самых популярных эстрадных исполнителей. А «Миротворец» — это маргинальный ресурс по травле инакомыслящих. Сайт был запущен при предыдущей власти и продолжает работать при новой, что косвенно доказывает — на самом деле власть на Украине не поменялась, а куратор сайта Антон Геращенко был принят на работу русофобом Аваковым, министром внутренних дел Украины. К слову, когда на «Миротворце» появились писатель Олесь Бузина и экс-регионал Олег Калашников, оба были убиты.