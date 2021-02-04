Крым назвал шантажом украинские санкции за полеты на полуостров

Введенные украинской стороной санкции против иностранных компаний за полеты на территорию полуострова Крым считают на полуострове шантажом. По мнению местного парламентария Юрия Гемпеля, Украина хочет получить выгоду от иностранных перевозчиков.

«На лицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», — заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он также отметил, что Киев подобными методами не сможет сдержать бурного развития территории. По его словам, в скором времени количество перелетов станет намного больше.

Также Гемпель выразил мысль о том, что из-за отсутствия внятного диалога между странами украинская сторона будет нести существенные денежные потери.

Украина ограничила въезд на свою территорию для молдавского перевозчика JET4U S.R.L и португальской авиационной компании JET4U LDA за сотрудничество с Россией и Крымом. Киев запретил им передвижение по своей стороне: закрыл воздушное и наземное сообщение. «Украинская правда» считала, что пророссийский политик Виктор Медведчук перемещался на самолетах компаний в Россию.