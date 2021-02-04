Крым назвал шантажом украинские санкции за полеты на полуостров
«На лицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», — заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он также отметил, что Киев подобными методами не сможет сдержать бурного развития территории. По его словам, в скором времени количество перелетов станет намного больше.
Также Гемпель выразил мысль о том, что из-за отсутствия внятного диалога между странами украинская сторона будет нести существенные денежные потери.
Украина ограничила въезд на свою территорию для молдавского перевозчика JET4U S.R.L и португальской авиационной компании JET4U LDA за сотрудничество с Россией и Крымом. Киев запретил им передвижение по своей стороне: закрыл воздушное и наземное сообщение. «Украинская правда» считала, что пророссийский политик Виктор Медведчук перемещался на самолетах компаний в Россию.