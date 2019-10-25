«Крым для всех людей». Новая «Мисс Украина» определила, «чей Крым»

«Я считаю, что Крым для всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», — заявила Маргарита Паша.

В разговоре с журналистами 24-летняя девушка рассказала, что в детстве часто ездила отдыхать на полуостров. На вопрос, что бы она пожелала Крыму, Мисс Украина-2019 ответила: «Только процветания».

Жительница Харькова Маргарита Паша стала победительницей конкурса «Мисс Украина-2019» в Киеве 12 сентября. Теперь она будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс мира» в Лондоне в декабре этого года.

По данным издания, после победы на Маргариту обрушилась волна негодования со стороны представителей прессы, так как девушка отказалась давать интервью на украинском языке. Маргарита объяснила, что ей сложно формулировать мысли на украинском, поскольку это не ее родной язык. И уточнила, что может разговаривать на любом языке.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова поддержали его воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин не раз отмечал, что референдум о статусе Крыма состоялся по нормам международного права.