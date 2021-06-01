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    01 июня 2021, 19:06

    Крыльцо магазина Ozon в Коми выложили из надгробных плит

    Александр Блинов

    В Республике Коми в Сыктывкаре крыльцо перед отделением онлайн-ретейлера Ozon выложили плиткой из надгробного камня. На одной из плит даже удалось разглядеть изображение умершей женщины. Об этом сообщило ИА «Комиинформ».

    Крыльцо магазина Ozon в Коми выложили из надгробных плит

    Плитку из могильного камня решили использовать для ремонта крыльца магазина Ozon на Покровском бульваре. Местные жители возмутились таким подходом к благоустройству, многие были просто шокированы. Неизвестно, кому после такого захочется что-то покупать в таком месте. Местные жители совсем не испытывают желания ходить по надгробиям.

    Источник: «ВКонтакте», сообщество «За комфортный Сыктывкар»

    На загробный ремонт уже обратили внимание и в администрации Сыктывкара. В мэрии сообщили журналистам, что этим вопросом займутся в Управлении экономики и анализа.

    Специалистам осталось достучаться до собственника, чтобы разъяснить ему, почему использовать надгробия для выкладывания плитки неэтично. Возможно, таким образом владельцы магазина Ozon просто решили сэкономить и закупили бракованную партию плит с кладбища. Но не исключено, что эти плиты просто подобрали со свалки.

    Ранее в Саратовской области бродячие собаки разрыли на кладбище несколько могил. Об этом сообщало РИА ФАН.