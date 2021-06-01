Крыльцо магазина Ozon в Коми выложили из надгробных плит

В Республике Коми в Сыктывкаре крыльцо перед отделением онлайн-ретейлера Ozon выложили плиткой из надгробного камня. На одной из плит даже удалось разглядеть изображение умершей женщины. Об этом сообщило ИА «Комиинформ».

Плитку из могильного камня решили использовать для ремонта крыльца магазина Ozon на Покровском бульваре. Местные жители возмутились таким подходом к благоустройству, многие были просто шокированы. Неизвестно, кому после такого захочется что-то покупать в таком месте. Местные жители совсем не испытывают желания ходить по надгробиям.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «За комфортный Сыктывкар»

На загробный ремонт уже обратили внимание и в администрации Сыктывкара. В мэрии сообщили журналистам, что этим вопросом займутся в Управлении экономики и анализа.

Специалистам осталось достучаться до собственника, чтобы разъяснить ему, почему использовать надгробия для выкладывания плитки неэтично. Возможно, таким образом владельцы магазина Ozon просто решили сэкономить и закупили бракованную партию плит с кладбища. Но не исключено, что эти плиты просто подобрали со свалки.

Ранее в Саратовской области бродячие собаки разрыли на кладбище несколько могил. Об этом сообщало РИА ФАН.