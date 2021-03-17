Государство начнет оплачивать кружки детям

Руководитель регионального модельного центра дополнительного образования детей Владимирской области Екатерина Золотова рассказала о проекте, в рамках которого государство начнет оплачивать детям дополнительные занятия. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рассказала, что детям от пяти до 18 лет будет выдаваться сертификат на определенную сумму, который будет действителен на различные занятия по выбору. Это нужно, чтобы он смог определиться со своими интересами.

«Если ребенок зачислился на пять кружков и два ему не подошло, то он просто отчисляется, но при этом он еще может выбрать два других, никто не ограничивает», — пояснила Золотова.