Крупным магазинам предложили запретить работать в выходные и ночью

Большим торговым сетям предложили запретить работать по ночам и в выходные дни. Такая мера поможет выровнять конкуренцию с малым бизнесом, считает глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Свою инициативу Кутепов изложил в письме помощнику президента Максиму Орешкину, сообщила газета «Известия». В комитете считают, что ограничение работы по ночам и в выходные позволит направить покупателей на ярмарки и в нестационарные торговые точки. В итоге малый и средний бизнес получат возможность развития.

«Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки — не работают, то такая мера может стать поддержкой», — пояснили в аппарате Кутепова.

Доля рынков и ярмарок за последние годы существенно снизилась в структуре оборота розничной торговли. Если в 2015 году было 2,2 триллиона рублей, то в 2020-м стало 1,6 триллиона рублей. По данным Росстата, в 2020 году доля торговых сетей выросла до 39%, при этом 40% занимают крупные игроки.

Еще в комитете предложили предоставлять меры поддержки предпринимателям, работающим по франшизам крупных сетей. Также там хотят добиться объединения небольших магазинов в региональные ассоциации и союзы.