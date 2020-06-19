Крупный завод Нижнего Тагила перейдет на трехдневку из-за отсутствия контрактов

Он уточнил, что «ограничения из-за коронавируса привели к тому, что усложнились и замедлились переговорный процесс и контрактация».

«Переходя на трехдневную рабочую неделю, сварщики и сборщики будут получать ползарплаты», — пожаловалась сотрудница предприятия Светлана Фесюнова.