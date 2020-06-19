Крупный завод Нижнего Тагила перейдет на трехдневку из-за отсутствия контрактов
Нижнетагильский завод металлических конструкций введет трехдневную рабочую неделю, так как не хватает новых контрактов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на управляющего предприятия Виталия Парфенова.
Он уточнил, что «ограничения из-за коронавируса привели к тому, что усложнились и замедлились переговорный процесс и контрактация».
«Переходя на трехдневную рабочую неделю, сварщики и сборщики будут получать ползарплаты», — пожаловалась сотрудница предприятия Светлана Фесюнова.