Крупный смерч заметили в Крыму. Он попал на фото и видео

В Крыму крупный смерч попал на видео. На полуострове в субботу гроза и сильный дождь, и прямо перед ним очевидцы успели заснять поднимающийся к облакам вихрь.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как вихрь поднимается от земли к грозовым облакам. При этом совсем рядом пасутся коровы, которые как будто не замечают происходящего.

По словам очевидцев, вихрь заметили в Раздольненском районе, на севере Крыма.

Источник: «ВКонтакте»

Тем временем, в Севастополе уже видны последствия грозы. Один из жителей снял на видео, как он едет на машине по затопленной дороге, при этом в салон ему заливается вода.

За несколько часов до этого крымское управление МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий.

«20 и 21 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что в таких условиях вероятны обрушения столбов ЛЭП, ветхих и рекламных конструкций.

Москву тоже затопило. Из-за сильного ливня с градом вода поднялась на Варшавском шоссе, залило дома.