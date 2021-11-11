Крупный штраф за неоднократный отказ водителя остановиться по требованию полиции назвали обоснованным

Водители, которые не останавливаются по первому требованию сотрудников ГИБДД, провоцируют погоню. В этот момент они подвергают опасности не только себя, но еще и инспекторов и других участников дорожного движения. Именно поэтому решение ввести за это крупный штраф, помимо других наказаний, совершенно справедливо. Таким мнением с «360» поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

«Я считаю это (введение штрафа в 40 тысяч рублей — прим. ред.) совершенно обоснованным, потому что вот этот владелец [машины], асоциальный тип общества, который уходит от погони, он подвергает опасности не только самого себя, но и тех инспекторов, которые за ним гонятся, и ни в чем не повинных автовладельцев, которые его окружают. Он же не один на дороге», — заявил собеседник.

По словам автоюриста, штраф в 40 тысяч — это маленькие деньги для наказания тех, кто провоцирует погоню.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на проект нового КоАП Минюста России сообщил об изменениях, которые планируют внести в кодекс по водительской части. По данным издания, в правительстве решили ввести штраф в размере 40 тысяч рублей для устроивших погоню. Также в министерстве захотели штрафовать за грязные номера и ужесточить наказание за повторный выезд на дорогу на тонированной машине.