Крупный сбой случился в работе YouTube

Пользователи начали жаловаться на проблемы в работе YouTube. Крупный сбой повлиял на функционирование сайта и просмотр видео.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои начались около 12:00. Проблемы с сайтом сейчас у 90% пользователей. Еще 5% испытывают трудности со входом в аккаунты, а 4% — с видео.

Источник фото: downdetector.ru

«Какого черта? Каждый раз, когда я открываю какое-либо видео, слетает аккаунт, то бишь нужно обратно авторизовываться», — пожаловался в комментариях один из пользователей.

«Само видео показывает нормально, но кроме него в окне никакого текста и ссылок, видео на все окно не расширяется (хотя кнопки есть)», — рассказал мужчина.

«Что случилось с YouTube? Только мини-окно с видео. Развернуть на весь экран нельзя. Весь сайт белый, кроме того видео, которое открыл», — отметили в комментариях.

Ранее агентство Reuters сообщило, что YouTube снизит качество изображения. Вместо HD жители стран Европы будут видеть стандартную картинку. Это связано с тем, что многие сотрудники перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Из-за этого увеличилась нагрузка на инфраструктуру связи.

Компании отправляют сотрудников работать из дома в качестве мер по недопущению распространения коронавируса. Сейчас в мире уже насчитывается более 246 тысяч заболевших.