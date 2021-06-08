Глобальный сбой случился в работе крупнейших сайтов. Среди них Twitch и Spotify

В работе сразу нескольких популярных сайтов случился сбой. О жалобах пользователей сообщил сервис Downdetector. При попытке зайти на сайт Twitch и Reddit всплывает ошибка 503 или появляется уведомление о сбое при подключении. Крупный сбой западных сайтов коснулся и россиян.

Наибольшее число жалоб на сбой в работе Twitch пришло из Германии и Великобритании.

Источник фото: Downdetector

Большинство пользователей игрового стримингового сервиса отметили невозможность зайти на сайт (76%), 20% не смогли залогиниться, а 3% — запустить потоковое видео. У некоторых, кто зашел на свою страницу в Twitter, перестали отображаться смайлики.

Сотни пользователей сервиса Spotify из Москвы и крупных городов не могут сейчас послушать музыку. Пик жалоб, по данным Downdetector, пришелся на 13:00 по московскому времени. Информации о том, с чем связан массовый сбой в работе сервисов и стриминговых платформ, пока нет. Также плохо работают сайты главных мировых СМИ: The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, Le Monde и других.