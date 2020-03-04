    04 марта 2020, 19:42

    Крупный сбой случился в работе BelkaCar. Водителям пришлось переживать за свои деньги

    Дарья Бунякова

    Пользователи сервиса по аренде машин BelkaCar массово получили сообщения, что они забронировали авто. Отменить бронь не получается, так как приложение сбоит, а резерв автомобилей со временем становится платным. В компании заверили, что произошла «небольшая ошибка». Но у людей уже началась паника.

    Вечером 4 марта в соцсетях стали появляться сообщения о внезапных бронях в BelkаСar. При этом никто автомобили не резервировал. Когда пользователи пытались зайти в приложение и выяснить, что происходит, оно просто не запускалось, выдавая ошибку.

    «А у всех BelkаСar тупит? Мне сейчас пришли уведомления, что машина забронирована, а в приложение зайти нельзя», — написал один из пользователей Twitter.

    Крупный сбой случился в работе BelkaCar. Водителям пришлось переживать за свои деньги | Изображение 1

    Другой получивший уведомление о брони обратился напрямую в сервис. Ему стали приходить сообщения, что забронированный автомобиль уже стал платным.

    «Я ничего не бронировал. Пытаюсь зайти в приложение — выдает ошибку сервера и что-то там про Хьюстон. Что делать? В телеграмме никто не отвечает», — задался он вопросом.

    В BelkaCar заявили, что произошла небольшая ошибка, но все в порядке. Затем во «ВКонтакте» появилось развернутое объяснение. «Если вам пришло пуш-сообщение о брони автомобиля или переходе в платный режим, но вы этого не делали, а теперь не можете зайти в приложение, — не переживайте, авто не забронировано. Просто сбой в рассылке сообщений. Ничего списываться не будет», — сказано в сообщении компании.

    Пользователям пообещали все восстановить и извинились за беспокойство. Но такой ответ устроил далеко не всех. Многие успели заблокировать счета и заявили, что удалят свои аккаунты.

    «Вы прикалываетесь? Я из-за вас карту заблокировал!!! Слов нет! Только попробуйте из отдела взысканий позвонить! Сношу приложение на хрен», — негодовал комментатор.

    В сообщениях пользователей также были опасения о том, что в сервисе могла произойти утечка данных.