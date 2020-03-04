Крупный сбой случился в работе BelkaCar. Водителям пришлось переживать за свои деньги

Пользователи сервиса по аренде машин BelkaCar массово получили сообщения, что они забронировали авто. Отменить бронь не получается, так как приложение сбоит, а резерв автомобилей со временем становится платным. В компании заверили, что произошла «небольшая ошибка». Но у людей уже началась паника.

Вечером 4 марта в соцсетях стали появляться сообщения о внезапных бронях в BelkаСar. При этом никто автомобили не резервировал. Когда пользователи пытались зайти в приложение и выяснить, что происходит, оно просто не запускалось, выдавая ошибку.

«А у всех BelkаСar тупит? Мне сейчас пришли уведомления, что машина забронирована, а в приложение зайти нельзя», — написал один из пользователей Twitter.

Другой получивший уведомление о брони обратился напрямую в сервис. Ему стали приходить сообщения, что забронированный автомобиль уже стал платным.

«Я ничего не бронировал. Пытаюсь зайти в приложение — выдает ошибку сервера и что-то там про Хьюстон. Что делать? В телеграмме никто не отвечает», — задался он вопросом.

В BelkaCar заявили, что произошла небольшая ошибка, но все в порядке. Затем во «ВКонтакте» появилось развернутое объяснение. «Если вам пришло пуш-сообщение о брони автомобиля или переходе в платный режим, но вы этого не делали, а теперь не можете зайти в приложение, — не переживайте, авто не забронировано. Просто сбой в рассылке сообщений. Ничего списываться не будет», — сказано в сообщении компании.

Пользователям пообещали все восстановить и извинились за беспокойство. Но такой ответ устроил далеко не всех. Многие успели заблокировать счета и заявили, что удалят свои аккаунты.

«Вы прикалываетесь? Я из-за вас карту заблокировал!!! Слов нет! Только попробуйте из отдела взысканий позвонить! Сношу приложение на хрен», — негодовал комментатор.

В сообщениях пользователей также были опасения о том, что в сервисе могла произойти утечка данных.