Крупный сбой случился в работе BelkaCar. Водителям пришлось переживать за свои деньги
Вечером 4 марта в соцсетях стали появляться сообщения о внезапных бронях в BelkаСar. При этом никто автомобили не резервировал. Когда пользователи пытались зайти в приложение и выяснить, что происходит, оно просто не запускалось, выдавая ошибку.
«А у всех BelkаСar тупит? Мне сейчас пришли уведомления, что машина забронирована, а в приложение зайти нельзя», — написал один из пользователей Twitter.
Другой получивший уведомление о брони обратился напрямую в сервис. Ему стали приходить сообщения, что забронированный автомобиль уже стал платным.
«Я ничего не бронировал. Пытаюсь зайти в приложение — выдает ошибку сервера и что-то там про Хьюстон. Что делать? В телеграмме никто не отвечает», — задался он вопросом.
В BelkaCar заявили, что произошла небольшая ошибка, но все в порядке. Затем во «ВКонтакте» появилось развернутое объяснение. «Если вам пришло пуш-сообщение о брони автомобиля или переходе в платный режим, но вы этого не делали, а теперь не можете зайти в приложение, — не переживайте, авто не забронировано. Просто сбой в рассылке сообщений. Ничего списываться не будет», — сказано в сообщении компании.
Пользователям пообещали все восстановить и извинились за беспокойство. Но такой ответ устроил далеко не всех. Многие успели заблокировать счета и заявили, что удалят свои аккаунты.
«Вы прикалываетесь? Я из-за вас карту заблокировал!!! Слов нет! Только попробуйте из отдела взысканий позвонить! Сношу приложение на хрен», — негодовал комментатор.
В сообщениях пользователей также были опасения о том, что в сервисе могла произойти утечка данных.