Сбой случился у «ВКонтакте»

Как сообщил Downdetector, пик жалоб на работу популярной социальной сети пришелся на 17:55 по московскому времени.

Чаще всего, в 73% случаев, пользователи сообщали о проблемах с десктоп-версией ресурса. 23% пользователей не могли отправить сообщения. У 2% были проблемы с авторизацией в соцсети. Чаще всего жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных российских городов.

Источник фото: Downdetector

«Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», — отметили представители социальной сети.

Накануне на сбой в работе мобильной связи пожаловались абоненты крупнейшего оператора МТС. По статистике Dоwndеtесtоr, это уже четвертый сбой в работе МТС в январе наступившего года.