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    01 февраля 2021, 18:08

    Сбой случился у «ВКонтакте»

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Крупный сбой случился в работе «ВКонтакте». Об этом говорят данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов в интернете.
    Сбой случился у «ВКонтакте»

    Как сообщил Downdetector, пик жалоб на работу популярной социальной сети пришелся на 17:55 по московскому времени.

    Чаще всего, в 73% случаев, пользователи сообщали о проблемах с десктоп-версией ресурса. 23% пользователей не могли отправить сообщения. У 2% были проблемы с авторизацией в соцсети. Чаще всего жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных российских городов.

    Сбой случился у «ВКонтакте» | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    «Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», — отметили представители социальной сети.

    Накануне на сбой в работе мобильной связи пожаловались абоненты крупнейшего оператора МТС. По статистике Dоwndеtесtоr, это уже четвертый сбой в работе МТС в январе наступившего года.