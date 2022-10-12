Крупный сбой произошел в соцсети «ВКонтакте» | 360°

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Крупный сбой произошел в соцсети «ВКонтакте»

Brand Analytics сообщил о крупном сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

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Пользователи «ВКонтакте» сообщили о крупном сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса Brand Analytics.

Утром в среду от пользователей поступили свыше 200 сообщений о некорректной работе сервиса. Свыше 81% людей испытали проблем с  авторизацией на сайте, 9% обнаружили сбои в работе официального приложения, а еще 7% пожаловались, что не могут зайти на сайт вовсе.

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В основном на проблемы пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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Представители социальной сети пока никак не прокомментировали информацию о сбое.

В последний раз похожий сбой произошел в январе, тогда с проблемами работы веб-сайта столкнулись около половины пользователей, а еще 43% зафиксировали сбои в работе приложения.

В феврале также произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Неполадки в работе приложения увидели в России, на Украине и ряде других стран, писал RT.

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