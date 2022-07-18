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    18 июля 2022, 11:18

    Крупный рыбопромышленный комплекс создадут на Камчатке

    Полина Гребенщикова

    АФК «Система» создаст новый крупный рыбопромышленный комплекс «Восход» на Камчатке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Сергея Копытова.

    «Система» приобрела 75% долей в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% в ООО «Хангар» — эти компании базируются на западном побережье Камчатки. Там же находятся активы ООО «Заря», купленного «Системой» в прошлом году.

    Ожидается, что новый рыбопромышленный комплекс будет обеспечивать вылов 27-35 тысяч тонн рыбы в год, написало АБН.