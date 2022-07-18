Крупный рыбопромышленный комплекс создадут на Камчатке

АФК «Система» создаст новый крупный рыбопромышленный комплекс «Восход» на Камчатке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Сергея Копытова.

«Система» приобрела 75% долей в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% в ООО «Хангар» — эти компании базируются на западном побережье Камчатки. Там же находятся активы ООО «Заря», купленного «Системой» в прошлом году.

Ожидается, что новый рыбопромышленный комплекс будет обеспечивать вылов 27-35 тысяч тонн рыбы в год, написало АБН.