Эксклюзив 27 марта 2023, 21:17 Крупный приют с собаками затопило в Подмосковье Хозяйка затопленного приюта «Домашний»: вольеры оказались под водой из-за свалки

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Сильный потоп произошел в приюте «Домашний», который находится в Ленинском городском округе в Подмосковье. Хозяйка организации Илона рассказала «360», что виной всему стала несанкционированная свалка, перекрывшая отток воды. По словам женщины, волонтеры уже смогли пристроить некоторых собак, но приют еще нуждается в помощи неравнодушных людей.

«Соседний участок отсыпали грунтом, его засыпали просто горы, которые изменили ландшафты. В итоге, с приходом весны вся талая вода пошла к нам. Болото образовалось из-за того, что был изменен рельеф местности. Я не знаю на каком основании принимался этот дурно пахнущий грунт. Таким образом, рядом с приютом образовалась свалка», — сообщила Илона.

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По словам хозяйки приюта, раньше вода распределялась по местности, но теперь она транзитом идет через приют.

Всего в вольерах живет около 600-700 собак. Из затопленных клеток животных сразу же начали переводить, но мест для всех не хватает. Также помогают волонтеры, которые приезжают и забирают собак для новых владельцев.

«Местная администрация активно помогает в откачке воды. Сотрудники коммунальных служб роют траншеи, а МЧС выделила насосы», — отметила собеседница «360».

Работники приюта обратились за помощью и к жителям Подмосковья.

«Впервые за почти 20 лет существования приюта мы затоплены. <…> Все, что можно, мы делаем. Но мест катастрофически не хватает для пересадки из затопленных вольеров. Поэтому если вы думали взять животное сейчас или попозже — берите сейчас», — говорится в Telegram-канале приюта.