Крупный пожар в доме в Красноармейске потушили

Пожарные локализовали возгорание на площади 1,3 тысячи квадратных метров 14 ноября, в 22:52. В 23:34 они ликвидировали открытое горение, а на следующий день, в 12:07, спасатели МЧС полностью потушили пожар.

Никто не пострадал.

Пожар охватил двухэтажный кирпичный дом в Заречном тупике городского округа Красноармейск вечером 14 ноября. В строении вспыхнули чердак и кровля. Спасатели эвакуировали 82 человека, в том числе 18 детей. На месте происшествия работали 24 единицы техники и 83 человека. Одна квартира выгорела, пять было затоплено при тушении.

Жильцов разместят в двух пунктах временного размещения в городском дворце культуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали. Он особое внимание уделил обеспечению временного размещения местных жителей.