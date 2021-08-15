Крупный пожар потушили в центре Оренбурга

В Оренбурге ликвидировали пожар, который возник накануне в Почтовом переулке в историческом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В 01:52 (23:52 по московскому времени) ликвидация пожара в переулке Почтовом», — говорится в сообщении.

Крупный пожар возник 14 августа в Почтовом переулке в центре Оренбурга. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метра. Пламя повредило трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозпостройки внутри квартала.

В этих домах всего проживали 53 человека, в том числе пять детей. Пострадали три человека, их оказали помощь в больнице и отпустили домой. Погибших в результате крупного пожара нет. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 44 сотрудника. Власти города оперативно составили списки пострадавших, чтобы предоставить им временное жилье. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.