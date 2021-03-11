Крупный пожар на производстве в Коврове удалось локализовать

Крупный пожар, который произошел утром в четверг в производственном здании Коврова, удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Ликвидировано открытое горение на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в здании возле завода имени Дегтярева во Владимирской области. На место оперативно прибыли пожарные. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило примерно в 05:00.

По предварительным данным, никто не пострадал. В помещении в это время людей не было. Местные жители, проезжающие мимо, смогли заснять пожар. На кадрах можно разглядеть, как из здания валит густой черный дым. Причина случившегося пока неизвестна. В ближайшее время ее выяснят специалисты.