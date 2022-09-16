Крупный датский производитель мяса Goodvalley продал российский бизнес | 360°

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Крупный датский производитель мяса Goodvalley продал российский бизнес

«Коммерсант»: производитель мяса Goodvalley продал российский бизнес фирме «Агро-Вилион»

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Крупный датский производитель мясной продукции Goodvalley продал бизнес в России. Об этом написал «Коммерсант».

Компания владела Рассказовским свиноводческим комплексом в Тамбовской области. С 12 сентября 99,99% производства перешло под управление фирмы ООО «Агро-Виллион».

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Согласно данным Единого государственного реестра, основной деятельностью нового владельца является выращивание гороха, сои, кукурузы, подсолнечника, ячменя и пшеницы.

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Генеральный директор организации Максим Копнин подтвердил факт покупки активов Goodvalley, однако комментировать ее условия отказался.

Источник сообщил, что датский производитель продал бизнес в России из-за специальной операции на Украине. Также отмечается, что компания и раньше рассматривала вариант ухода с отечественного рынка из-за серьезно возросшей конкуренции в отрасли.

Россияне в 2020 году установили рекорд по поеданию свинины. В среднем на одного человека приходилось 27 килограммов мяса в год, писал RT.

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