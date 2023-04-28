Общество 28 апреля 2023, 17:39 Крупный буддийский монастырь открыли в Туве

Читать 360tv в

В Кызыле в Туве накануне прошло открытие крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

В высоту монастырь достигает 56 метров и занимает площадь 9,3 гектара. Специалисты проектировали храм с учетом сейсмических особенностей региона, написал «Взгляд».

Реклама

Во время торжественной церемонии открытия в центральную статую монастыря заложили частичку праха Будды, который был передан Далай-ламой XIV. Первоначально в монастыре поселятся 15 монахов. В будущем их число увеличится до 30.