Крупный бизнесмен пострадал при крушении самолета в Кемеровской области

При крушении самолета Л-410 в Кемеровской области пострадал крупный кузбасский бизнесмен, совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, состояние тяжелое, его обследуют», — рассказал источник.

Он отметил, что Франк получил множественные травмы, более никаких подробностей не привел.

Бизнесмен является совладельцем ООО «Альфа», которому принадлежит около 44% акций угольного разреза «Кузнецкий Южный». Проектная мощность разреза оценивается в 2,2 миллиона тонн угля.

Недавно правительство Кемеровской области не подтвердило информацию о девяти погибших в результате крушения самолета Л-410. По их данным, жертвами авиакатастрофы стали четыре человека, из них двое — пилоты. Еще 15 пассажиров травмированы. Из них четверо сейчас в тяжелом состоянии, 11 находятся в состоянии средней степени тяжести.

Воздушное судно совершило жесткую посадку и потерпело крушение в районе села Журавлево в субботу утром. По предварительной информации, у авиалайнера отказал один двигатель. Известно, что судно эксплуатировалось ДОСААФ. На борту были 19 человек.