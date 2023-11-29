Общество 29 ноября 2023, 18:00 Крупный бизнес и вузы объединяют усилия в научных разработках и подготовке кадров Фото: Ярослав Яровой

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В рамках III Конгресса молодых ученых, проходящего в Сочи, состоялось подписание трехстороннего соглашения между горно-металлургической компанией «Норникель», Сибирским федеральным университетом и Заполярным государственным университетом им. Н.М. Федоровского.

Цель соглашения — объединить усилия в научной и образовательной деятельности для взаимовыгодных результатов. Основные направления сотрудничества включают развитие научно-исследовательских проектов, особенно в области изучения вечной мерзлоты и климатических изменений в Арктической зоне, внедрение инновационных производственных технологий, а также исследования в сфере биотехнологий и искусственного интеллекта.

Фото: Ярослав Яровой

«70 процентов ребят, которые заканчивают ЗГУ, это наши сотрудники. И мы очень рады, что у нас такой результат», — отметила вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова. — «В СФУ более ярко выражена направленность научной деятельности, мы на протяжении многих лет с ними сотрудничаем именно в этой части. И продолжая такую хорошую традицию, мы надеемся ещё и на привлечение большего числа ребят из Сибирского федерального университета к нам в компанию на работу».

Фото: Ярослав Яровой

Важным аспектом сотрудничества является развитие R&D-центра «Норникеля», где будет сосредоточена работа по цифровизации и оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности. Также предусмотрена поддержка в образовательной сфере, включая проведение совместных мероприятий, полевых школ и стажировок для студентов и магистрантов СФУ и ЗГУ.

«Цель нашего соглашения — выстраивание понятной совместной повестки в науке и образовании в интересах нашего индустриального партнера», — рассказал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров для компании. Это предполагает актуализацию программ специалитета, бакалавриата и магистратуры, а также реализацию программ дополнительного профессионального образования, соответствующих актуальным потребностям «Норникеля».

Фото: Ярослав Яровой

Глава Заполярного государственного университета Евгений Голубев уверен, что залог успешного трудоустройства студентов — прикладной подход к обучению.

«Как университет практики, мы часто бываем на производстве, практически внутри там. И мы можем быть источником прикладных задач, которые в партнерстве с крупным научным центром — Сибирским федеральным университетом — можем вместе решать на благо компании», — подчеркнул он.

III Конгресс молодых ученых — одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Мультимедийные выставки, изобретения, дискуссии и обсуждения будущего — все это традиционно объединило в Парке науки и искусства «Сириус» более 4 тысяч представителей академической среды.