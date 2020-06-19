Крупные запасы подземных пресных вод обнаружили в Крыму

По сети тектонических разломов на глубинах от 900 до 1100 метров мигрируют большие объемы высоконапорных подземных пресных вод, выяснили ученые. Температура там достигает 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров проходят водные потоки, перемещающиеся по тектоническим разломам через весь полуостров.

«Ядерный магнитный резонанс позволяет возбудить ядро атома в сильном электромагнитном поле. Учеными СевГУ удалось создать аппаратуру, которая позволяет возбуждать ядра различных атомов в естественном магнитном поле Земли», — говорится в сообщении.

Основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин.

Уникальность этих потоков подземных вод заключается в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.

Исследования в течение двух лет проводили специалисты СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, отметило ИА НСН.