Крупные военные учения начались в Самарской области

Более тысячи военных приняли участие в учениях в Самарской области. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».

Бригада управления и связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отрабатывает действия при диверсии условного противника. Также они выполняют задачи по маскировке и тренируются отражать внезапную атаку противника на пункты управления.

Всего участвуют более 1000 военных с использованием 200 единиц техники. Учения будут идти три дня.