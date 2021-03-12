Крупные военные учения начались в Самарской области
Более тысячи военных приняли участие в учениях в Самарской области. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».
Бригада управления и связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отрабатывает действия при диверсии условного противника. Также они выполняют задачи по маскировке и тренируются отражать внезапную атаку противника на пункты управления.
Всего участвуют более 1000 военных с использованием 200 единиц техники. Учения будут идти три дня.