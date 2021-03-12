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    12 марта 2021, 14:30

    Крупные военные учения начались в Самарской области

    Дарья Морозова

    Более тысячи военных приняли участие в учениях в Самарской области. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».

    Бригада управления и связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отрабатывает действия при диверсии условного противника. Также они выполняют задачи по маскировке и тренируются отражать внезапную атаку противника на пункты управления.

    Всего участвуют более 1000 военных с использованием 200 единиц техники. Учения будут идти три дня.