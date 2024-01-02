Общество 02 января 2024, 21:41 Крупные ТЦ приостановят работу в Белгороде Мэр Демидов: крупные торговые центры Белгорода не будут работать 2 дня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Власти Белгорода договорились с руководителями крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января в связи со сложной оперативной обстановкой. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Не будут работать в эти два дня ТЦ „РИО“, ТРЦ „Мега Гринн“ и МТРК „Сити Молл Белгородский“. Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой», — указал он.

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Демидов также добавил, что сейчас горожанам, по возможности, лучше оставаться дома. Он поблагодарил бизнесменов за понимание, отметив, что безопасность и сохранение жизней людей сейчас является приоритетной задачей.

По словам мэра Белгорода, дальнейшие решения будут принимать исходя из оперативной обстановки.

Сигналы воздушной тревоги сработали в Белгороде и Белгородском районе во вторник, 2 января. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в убежищах. После он сообщил о сбитых рядом с городом воздушных целях.