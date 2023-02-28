Общество 28 февраля 2023, 05:59 Крупные пивовары в России предупредили о риске прекращения выпуска пива — СМИ «Ведомости»: крупные пивовары в России могут прекратить выпуск пива из-за сроков его варки Pxhere

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Крупные производители пива предупредили о рисках приостановки работы в случае принятия в текущем виде законопроекта о реестре пивоваров. Об этом говорится в письме Ассоциации производителей пива (АПП), сообщило издание «Ведомости».

Письмо направили руководителю Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину 20 февраля. Как отмечается в материале, представитель РАР подтвердил получение обращения.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о реестре пивоваров (реестре производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) весной 2021 года. Подготовка к его рассмотрению во втором чтении идет с 13 февраля 2023 года.

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Из проекта следует, что для попадания в реестр необходимо будет пройти «выездную оценку». При этом без попадания в этот перечень нельзя будет продолжить работу. В рамках «выездной оценки» объемы фактического производства пива будут сопоставлять с расчетами по методике РАР. Для этого будет применяться специальная формула. По ней минимальный срок дображивания пива — 18 дней.

Как указано в письме АПП, многие сорта пива дображивают за меньший срок. В своем обращении производители пива предложили сократить срок дображивания до одного дня.

Система маркировки постепенно вводится в России. Она позволяет отличить качественный товар. С 2023 года список маркируемых товаров расширится. В частности, в него внесут еще пиво и другие слабоалкогольные напитки.