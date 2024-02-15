Общество 15 февраля 2024, 10:05 Крупные компании и мельчайшие частицы: День промышленности на ВДНХ

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14 февраля в рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День промышленности. Мероприятие стало уникальной возможностью ознакомиться с ведущими предприятиями страны, открыть карьерные перспективы и получить информацию об инновациях в различных отраслях.

На ВДНХ в этот день состоялась выставка достижений от Минпромторга, представители власти и бизнеса делились передовыми практиками, а эксперты на разных стендах презентовали свои инновации — от роботов и беспилотников до косметики и предметов интерьера. Организована была также масштабная образовательная программа.

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На одной из лекций совместными разработками поделились Кольская ГМК и «Институт Гипроникель». Гости форума узнали о создании новой технологии получения катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов и лаборатории, которая занимается научно-исследовательской работой для этого.

Лилия Яфарова, старший научный сотрудник «Института Гипроникель» рассказала: «Мы создаем новые материалы на основе тех ресурсов, которыми обладаем (это основные металлы продуктовой корзины „Норникеля“ — никель и кобальт). А также новый продукт, который появится после разработки Колмозерского месторождения (соединение лития). Кроме того, мы разрабатываем технологии, которые помогают получать сырье для создания катодных материалов — это соли батарейного качества никеля и кобальта».

Значимость и актуальность задач, которые ставит перед собой «Норникель» в современном мире, сложно переоценить. В этом свете развитие отечественной литий-ионной отрасли является важной задачей государственного масштаба.

Затем старший научный сотрудник лаборатории пирометаллургии «Института Гипроникель» Юлия Савинова объяснила, зачем людям знать о составе мельчайших частиц и как это влияет на капитализацию крупной компании.

«Современная промышленность немыслима без высокотехнологичных исследований, она экономически неэффективна», — подчеркнула Юлия Савинова. «Можно пренебречь ценностью частички в материале размером с наперсток, но когда мы говорим о миллионах тонн, то эти знания принципиально меняют технологию. Они меняют подход к экологической части, к решениям на производстве. Без знаний о материальной базе производства на каждом этапе невозможно контролировать (сопровождать) действующее производство, а главное — разрабатывать новые технологические решения».

Во время своей презентации Юлия показала на фотографиях красоту промышленного микромира и презентовала уникальный электронный микроскоп «Института Гипроникель».

«У нас в Институте есть совершенно уникальный комплекс», — отметила она. «Он единичен для страны и даже для мира. Этот микроскоп создан конкретно под задачи „Норникеля“. Чем он отличается от других? Приведу пример. Когда мы смотрим на некий материал в старый микроскоп, то видим, что он гомогенный (это одно вещество). А когда мы смотрим в микроскоп с принципиально лучшим пространственным разрешением, то видим, что в этой серой массе есть белые точки, которые мы раньше не видели. И мы можем узнать состав этих точек — оказывается, это металлическая платина! Мы счастливы».

Так посетители выставки 14 февраля встретились с талантливыми специалистами отрасли. А вечером на главной площади ВДНХ прошел концерт, специальными гостями которого стали группы IOWA и Burito и заслуженный артист России Денис Майданов.