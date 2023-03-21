21 марта 2023, 13:28
Санкции не заставят крупных бизнесменов уйти из России
Песков: крупные предприниматели твердо стоят на российской земле
Крупные российские предприниматели вряд ли воспримут серьезно предложения Запада по выходу из-под санкций. Такое предположение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле», — сказал он.
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По словам Пескова, у бизнесменов из РФ все денежные потоки завязаны на родной стране. Именно поэтому они, скорее всего, откажутся от подобных предложений и не воспримут их всерьез.
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Таким образом Песков прокомментировал недавнее заявление бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола. Тот ранее сделал предложение российским бизнесменам, выполнение которого якобы спасет предпринимателей от гнета западных санкций.
«Пожертвование 50% состояния в фонд восстановления Украины и вывод инвестиций из России», — сказал Макфол.
Также он призвал осудить происходящее на территории восточноевропейской страны.
Дмитрий Песков
Санкции
Конфликт на востоке Украины
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