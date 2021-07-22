Крупные банки предупредили о рисках из-за регулирования экосистем

Главы ведущих российских банков направили письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Они предупредили, что из-за предложенного ЦБ метода регулирования экосистем отделения могут закрыться в малых городах России, сообщил РБК.

К 2023 году ЦБ планирует установить для банков риск-чувствительный лимит, то есть, предельную долю вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала, написали News.ru.

«Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что более ста банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала, а в числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов — как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах», — говорится в обращении банкиров к Набиуллиной.

Письмо подписали глава «Сбербанка» Герман Греф, начальник ВТБ Андрей Костин, председатели правления Газпромбанка и «Открытия» и другие.