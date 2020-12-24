Крупную сумму наличными украли из здания МИД России

«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы», — рассказали РИА «Новости» в министерстве иностранных дел.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента МИД, а дело направили в суд.

Телеканал РЕН ТВ 24 декабря сообщил, что сотрудница вынесла из здания на Смоленской площади большую часть от 1,5 миллиона долларов наличными, которые дипломатическое ведомство получило за консульские услуги от Ирана. Подозреваемую задержали в декабре 2019 года через два дня после пропажи денег, но потом сразу отпустили.